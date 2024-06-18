В Симферополе — профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!»

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с 18 по 23 июня 2024 года в городе Симферополе проводится профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!».

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части, вблизи образовательных учреждений, а также во дворах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и исключительно на разрежающий сигнал светофора, предварительно убедившись в своей безопасности;

при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

при передвижении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости отдавать предпочтение одежде светлых тонов, использовать световозвращающие элементы, благодаря которым пешеходы заметны на дороге.

источник: пресс-служба администрации Симферополя