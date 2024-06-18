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В Симферополе — профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!»
фото: pikist.com

В Симферополе — профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!»

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 14:26 18.06.2024

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с 18 по 23 июня 2024 года в городе Симферополе проводится профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!».

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части, вблизи образовательных учреждений, а также во дворах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

  • переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и исключительно на разрежающий сигнал светофора, предварительно убедившись в своей безопасности;
  • при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
  • при передвижении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости отдавать предпочтение одежде светлых тонов, использовать световозвращающие элементы, благодаря которым пешеходы заметны на дороге.
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источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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