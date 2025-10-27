В Симферополе — профилактическое мероприятие «Встречная полоса. Обгон»

В период с 27 по 31 октября 2025 года на территории крымской столицы сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие под условным названием «Встречная полоса. Обгон».

Одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд водителями транспортных средств на полосу встречного движения.

Очень важно при совершении обгона правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно выполнить этот маневр. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона водитель не создаст опасности для движения другим участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, влечет наложение административного штрафа в размере семи тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Согласно ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи — наложение административного штрафа в размере семи тысяч пятисот рублей.

Уважаемые водители! Соблюдайте элементарные правила безопасности на дороге. В ряде случаев, не стоит надеяться на водительский опыт и стаж вождения. Помните о том, что по причине выезда на полосу встречного движения и превышения безопасной скорости могут пострадать или погибнуть люди! — отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции.

