В Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов

По словам организаторов, главными темами мероприятия в этом году станут действующие в регионе меры государственной поддержки бизнеса, навигация в современном информационном поле, а также создание сообщества женщин-предпринимателей из числа жен и матерей участников СВО.

Участники стратегической сессии узнают, какие инструменты поддержки доступны им для запуска и масштабирования собственного дела, получат практические рекомендации от экспертов и найдут партнеров для совместных проектов.

Стратсессия организована и проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его цели — развитие экономики, финансового рынка и конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу.

Кроме того, в рамках сессии презентуют новый онлайн-курс «Наставник для героя» и проведут личные сессии с экспертами, покажут новейшие разработки в реабилитации бойцов.

источник: РИА Новости Крым