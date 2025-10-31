Прямо сейчас:
В Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов
источник фото: РИА Новости Крым

В Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:58 31.10.2025

Стратегическая сессия «СВОе дело» для ветеранов спецоперации и их близких проходит в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Она объединила на одной площадке тех, кто хочет получить новые знания, и тех, кто готов поделиться опытом.

По словам организаторов, главными темами мероприятия в этом году станут действующие в регионе меры государственной поддержки бизнеса, навигация в современном информационном поле, а также создание сообщества женщин-предпринимателей из числа жен и матерей участников СВО.

Участники стратегической сессии узнают, какие инструменты поддержки доступны им для запуска и масштабирования собственного дела, получат практические рекомендации от экспертов и найдут партнеров для совместных проектов.

Узнайте больше:  31 октября – День святого Луки. Луковые базары видели?

Стратсессия организована и проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его цели — развитие экономики, финансового рынка и конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу.

Кроме того, в рамках сессии презентуют новый онлайн-курс «Наставник для героя» и проведут личные сессии с экспертами, покажут новейшие разработки в реабилитации бойцов.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 11

