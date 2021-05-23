В Симферополе прошёл общегородской субботник

22 мая в Симферополе состоялся общегородской субботник по уборке городских территорий. Как уточнили в администрации крымской столицы, активное участие в субботнике приняли не только коммунальщики, но и госслужащие. Так, от администрации Симферополя порядок в микрорайонах наводили 200 сотрудников.

Общегородской субботник проводился на таких территориях, как микрорайон Каменка – в районах рекультивируемого полигона ТКО и мусоросортировочного завода, а также на склоне по улице Маршала Жукова,- отметили в администрации.

Весь необходимый инвентарь выдавался на месте: перчатки, мешки для мусора, грабли. Также на территориях были размещены контейнеры типа «лодка» для сбора и вывоза собранного мусора.

На выходных мы продолжаем работу на благо нашего города и проводим очередную экологическую акцию, организованную в целях очистки общественных территорий Симферополя. Основной акцент в сегодняшнем мероприятии был сделан на уборку «лёгких» нашей столицы, её зелёных зон. Совместными усилиями собрали различный бытовой мусор, сухие ветви, листья и траву. Только на склоне по улице Маршала Жукова собрано более 10 кубов мусора, – проинформировал заместитель главы администрации Симферополя Александр Зинченко.

Администрация города Симферополя напоминает, поддержание чистоты, комфорта и уюта в столице – это задача каждого её жителя. Участники субботника призвали горожан последовать примеру и далее принимать участие в наведении порядка на территориях города.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.