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В Симферополе прошёл общегородской субботник

В Симферополе прошёл общегородской субботник

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:19 23.05.2021

22 мая в Симферополе состоялся общегородской субботник по уборке городских территорий. Как уточнили в администрации крымской столицы, активное участие в субботнике приняли не только коммунальщики, но и госслужащие. Так, от администрации Симферополя порядок в микрорайонах наводили 200 сотрудников.

В Симферополе прошёл общегородской субботник

Общегородской субботник проводился на таких территориях, как микрорайон Каменка – в районах рекультивируемого полигона ТКО и мусоросортировочного завода, а также на склоне по улице Маршала Жукова,- отметили в администрации.

В Симферополе прошёл общегородской субботник

Весь необходимый инвентарь выдавался на месте: перчатки, мешки для мусора, грабли. Также на территориях были размещены контейнеры типа «лодка» для сбора и вывоза собранного мусора.

На выходных мы продолжаем работу на благо нашего города и проводим очередную экологическую акцию, организованную в целях очистки общественных территорий Симферополя. Основной акцент в сегодняшнем мероприятии был сделан на уборку «лёгких» нашей столицы, её зелёных зон. Совместными усилиями собрали различный бытовой мусор, сухие ветви, листья и траву. Только на склоне по улице Маршала Жукова собрано более 10 кубов мусора, – проинформировал заместитель главы администрации Симферополя Александр Зинченко.

В Симферополе прошёл общегородской субботник

Администрация города Симферополя напоминает, поддержание чистоты, комфорта и уюта в столице – это задача каждого её жителя. Участники субботника призвали горожан последовать примеру и далее принимать участие в наведении порядка на территориях города.

В Симферополе прошёл общегородской субботник

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе прошёл общегородской субботник

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