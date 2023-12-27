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В Симферополе прошла «Парламентская ёлка»

В Симферополе прошла «Парламентская ёлка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 20:16 27.12.2023

В канун Новогодних праздников в Симферополе состоялась традиционная акция «Парламентская ёлка». В праздничных мероприятиях принял участие председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

 В Симферополе прошла "Парламентская ёлка"

В рамках мероприятия детям из всех городов и районов Республики будет передано 500 сладких подарков и пригласительные билеты на ледовый каток.

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 В Симферополе прошла "Парламентская ёлка"

В Новый, 2024 год мы вступаем с достойными результатами. В следующем году мы продолжим трудиться на благо Крыма и России, вместе двигаться к достижению наших созидательных целей, — сказал глава крымского парламента.

 В Симферополе прошла "Парламентская ёлка"

Фото со страницы ВКонтакте В.Константинова.

 

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