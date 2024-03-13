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В Симферополе прошла церемония вручения медалей общественного признания «Дети Героев»

В Симферополе прошла церемония вручения медалей общественного признания «Дети Героев»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 13:51 13.03.2024

12 марта в администрации Симферополя состоялась церемония вручения медалей общественного признания «Дети Героев».

В Симферополе прошла церемония вручения медалей общественного признания "Дети Героев"

В мероприятии приняли участие: заместитель главы администрации крымской столицы Александр Семенченко, заместитель главы администрации города Симферополя Данил Смоляренко, первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Двуреченский, заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов, руководитель Регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб, председатель Союза ветеранов СВО по Республике Крым Александр Комбаров, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым Андрей Попов, член Общественной палаты Республики Крым Одиссей Пипия, президент Благотворительного фонда «Будем милосердны» Нонна Бахарева, член Общественной палаты Республики Крым, учредитель Межрегионального общественного движения социальных гражданских инициатив «Команда возможностей» Евгений Пичугин, а также приглашённые семьи бойцов специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач.

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В Симферополе прошла церемония вручения медалей общественного признания "Дети Героев"

На основании решения Межрегионального общественного движения социальных гражданских инициатив «Команда возможностей» Общественную медаль «Дети Героев» вручили детям, у которых отец погиб на фронте в ходе специальной военной операции.

В Симферополе прошла церемония вручения медалей общественного признания "Дети Героев"

Такие мероприятия важны как для нас, так и для семей бойцов специальной военной операции, защищающих нашу страну. Мы будем и дальше оказывать им всевозможную поддержку. Мы помним о подвигах наших Героев, — отметил заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко.

В Симферополе прошла церемония вручения медалей общественного признания "Дети Героев"

Данная программа поддержки отдельных категорий детей военнослужащих включает в себя помимо внимания, льготы от государства и поддержку от общественных организаций, различных предприятий, сферы бизнеса.

В Симферополе прошла церемония вручения медалей общественного признания "Дети Героев"

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.

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