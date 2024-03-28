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В Симферополе прошли «чрезвычайные учения» в Республиканской детской инфекционной больнице

В Симферополе прошли «чрезвычайные учения» в Республиканской детской инфекционной больнице

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:32 28.03.2024

27 марта в Симферополе, в Республиканской детской инфекционной клинической больнице прошли пожарно-тактические учения МЧС России по 3-му рангу сложности. По «легенде» учений, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки в ординаторской на 3-м этаже.

Фронт очага распространился по всему помещению, создалась угроза распространения пожара на соседние комнаты. Происходит задымление этажа и смежных помещений. Пожар сопровождается интенсивными тепловыми потоками и сильным задымлением, — в чрезвычайном ведомстве обрисовали условия тренировки.

В Симферополе прошли «чрезвычайные учения» в Республиканской детской инфекционной больнице

Руководство больницы отработало передачу информации о возгорании по телефону 101, и приняло меры по организации эвакуации пациентов и персонала, находящихся в здании. Также, сотрудники отработали тушение возникшего пожара первичными средствами пожаротушения.

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В Симферополе прошли «чрезвычайные учения» в Республиканской детской инфекционной больнице

По прибытии первых боевых расчётов, выясняется, что в здании 2 пострадавших, а площадь возгорания 30 кв. метров.

Руководитель пожаротушения организовал подачу 5 стволов на тушение и защиту смежных помещений. Звенья ГДЗС провели разведку задымленных помещений, обнаружили  условных пострадавших и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

В Симферополе прошли «чрезвычайные учения» в Республиканской детской инфекционной больнице

Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Всего приняло участие в учениях 67 человек личного состава и 18 единиц техники.

В Симферополе прошли «чрезвычайные учения» в Республиканской детской инфекционной больнице

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