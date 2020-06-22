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В Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Опубликовал: CrimeaPRESS в История Крыма 19:52 22.06.2020

22 июня в столице Крыма состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

В Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В парке имени Юрия Гагарина прошло возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь», в котором приняли участие глава Глава Крыма Сергей Аксенов, глава муниципального образования городской округ Симферополь – председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, глава администрации столицы Крыма Елена Проценко.

Сегодня отмечается одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. В этот день, спустя 79 лет, по всей стране приспущены государственные флаги. В память о погибших в те жестокие годы проходят памятные встречи и акции, — отметила Елена Проценко.

В Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших героев — защитников Родины.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

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