В Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

22 июня в столице Крыма состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

В парке имени Юрия Гагарина прошло возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь», в котором приняли участие глава Глава Крыма Сергей Аксенов, глава муниципального образования городской округ Симферополь – председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, глава администрации столицы Крыма Елена Проценко.

Сегодня отмечается одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. В этот день, спустя 79 лет, по всей стране приспущены государственные флаги. В память о погибших в те жестокие годы проходят памятные встречи и акции, — отметила Елена Проценко.