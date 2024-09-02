Сегодня у ребят начинается новый жизненный этап. Важно провести это время максимально эффективно: уделить учебе должное внимание, обрести необходимые знания и навыки, которые помогут реализовать себя в будущем, – считает Глава республики.

Сергей Аксёнов выразил уверенность, что детям будет комфортно учиться в школе имени Героя Советского Союза Ашота Апетовича Аматуни благодаря слаженной работе коллектива и созданным здесь условиям. При этом Глава Крыма акцентировал, что органы власти продолжат повсеместную поддержку школ и системы образования в республике в целом.

Двигаемся только вперед, продолжаем приводить школы в соответствие современным требованиям. За детьми – наше будущее, поскольку именно они будут принимать решения для развития и процветания Крыма и России через 10-15 лет. И сейчас всеобщая задача властей, педагогов, родителей – помочь ребятам стать настоящими гражданами нашей большой и великой страны, – подчеркивает Глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов обратился с напутствующим словом к кадетам. Под патронатом Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю в школе сформировано семь кадетских классов.

Далее Глава Крыма принял участие в открытии образовательного кластера Республики Крым «Профессионалитет индустрии гостеприимства» в ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства».

Сергей Аксёнов осмотрел основные локации образовательного кластера: «Комплектование заказов», «Приготовление блюд», «Поварское дело», «Управление структурным подразделением предприятия питания», «Бармен», «Администратор отеля», «Бариста», «Официант», «Проводник пассажирского вагона», «Кассир билетный», «Инспектор по досмотру». Презентацию провели учащиеся колледжа – победители различных тематических конкурсов.

Глава Крыма заострил внимание на важности использования современных цифровых технологий в обучении студентов, чтобы в будущем на работе им не приходилось переучиваться. Также необходимо делать упор на изучение иностранных языков, в том числе английского и китайского.

Сергей Аксёнов высоко оценил труд коллектива колледжа и созданные условия для обучения молодых профессионалов.

Развитие учреждения в рамках федерального проекта «Профессионалитет» будет полезно как для студентов, так и для работодателей. Ребята смогут быть уверены, что будут однозначно трудоустроены, а предприятия и компании – что будут обеспечены кадрами. Это в том числе поспособствует повышению престижа рабочих профессий, от которых во многом зависит индустрия гостеприимства в Крыму, – отмечает Глава республики.