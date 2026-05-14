В Симферополе прошло заседание Наблюдательного совета КФУ имени В.И. Вернадского

В рамках мероприятия прошло обсуждение вопросов, направленных на поддержание непрерывности учебного и научного процессов, бесперебойного функционирования всех подразделений, в том числе предоставление вузу возобновляемой кредитной линии.

Как отметил Сергей Аксёнов, КФУ имени В.И. Вернадского не только обеспечивает качественное высшее образование, но и вносит большой вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки, а значит, поддержка вуза остается приоритетной задачей для органов власти.

Вместе с тем Сергей Аксёнов подчеркнул, что привлекаемые средства должны расходоваться предельно продуктивно и прозрачно, с пониманием ответственности перед трудовым коллективом и республикой в целом.

Все имеющиеся ресурсы нужно использовать по максимуму: не откладывать строительство новых объектов и модернизацию материально-технической базы, приобретать все связанное с развитием новых технологий. Проще говоря, КФУ должен полностью соответствовать технологическому укладу 21 века. Считаю в целом, что у многих учреждений, в том числе образовательных, имеются значительные внутренние ресурсы, резервы, которые можно высвободить за счет повышения эффективности управленческих решений и перенаправить их на укрепление и рост, – сказал Глава Крыма, отдельно акцентировав важность сохранения кадрового состава для обеспечения дальнейшего стабильного развития учреждения.

Кроме того, участники заседания обсудили варианты совершенствования системы управления вузом, улучшения условий и создания новых возможностей для студентов, решения проблемы дефицита кадров в республике, в первую очередь, в сфере медицины, другие вопросы административной и экономической работы КФУ имени В.И. Вернадского.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, и.о. ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым