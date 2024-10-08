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В Симферополе прошёл фестиваль "ДобрыйДвиж"

В Симферополе прошёл фестиваль «ДобрыйДвиж»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:34 08.10.2024

6 октября в Симферополе — в Семинарском сквере — прошел фестиваль «Добрый Движ». Были мастер-классы по рисованию на холстах, роспись шопперов, аквагрим, поэзия и даже выездной барбершоп для детей.

Стихи на этом семейном празднике читала Мария Батюхно — поэтесса, член Комитета семей воинов Отечества, попечитель Благотворительного Фонда помощи онкобольным детям Крыма «ДариНа Жизнь», супруга участника СВО и мать двоих сыновей. По образованию Мария — учитель начальных классов и английского языка, но основной трудовой стаж — директор по персоналу в больших компаниях, однако сейчас Мария и ее сын проходят лечение онкологических заболеваний, поэтому находится в творческом отпуске.

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Мимла Же выступила с поэтическим спектаклем «Мысли о смысле». Поэтесса рассказала и показала детям и взрослым невероятные (интерактивные) истории дружбы и презентовала гостям благотворительного фестиваля свою книгу стихов «Вслух и слитно».

В Симферополе прошёл фестиваль "ДобрыйДвиж" В Симферополе прошёл фестиваль "ДобрыйДвиж"

Все средства, собранные на этом благотворительном мероприятии, направлены на поддержку онкобольных детей, проходящих лечение в РДКБ на Титова — Благотворительный Фонд «ДариНа Жизнь». 

автор: Анфиса Третьякова (фото автора)

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