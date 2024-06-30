В Симферополе прошёл финал Республиканской премии общественного признания «Крым молодежный»

28 июня в Государственном Академическом музыкальном театре Республики Крым состоялась Премия «Крым молодежный» – самая престижная награда для молодежи Республики Крым. До начала премии гостям и участникам представили выставку с информацией о молодежные организации, которую теперь можно увидеть в центре города Симферополь.

С приветственным словом выступил Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов:

Наше министерство внутренней политики, информации и связи, комитет молодежной политики проводят эту премию ежегодно. Задача – выявить талантливых ребят. У каждого есть возможности, но вы добиваетесь целей талантом и целеустремленностью. Время наша молодёжь использует по назначению – это и учёба, и получение жизненного опыта. Помните, что удача любит подготовленных. Вы должны быть готовыми нести ответственность за принятые решения и ориентироваться в сложных ситуациях. В жизни всегда будут люди, которые поддержат вас – родители, друзья, единомышленники. Любите свою Родину, родителей, не бойтесь действовать, и тогда всё получится. Мы верим в вас, в крымскую молодёжь. Вы будете определять будущее нашей страны и справитесь с этим.

Премия является общественным признанием достижений молодежи Республики Крым и проводится с целью стимулирования активной самореализации молодых крымчан в различных сферах социальной и профессиональной жизни. Всего на конкурс было подано более 400 заявок в 13 номинациях. Каждый из номинантов внес свой вклад в развитие молодежной политики и сегодня мы были рады наградить самых лучших из лучших в своей сфере.

Получение премии «Крым молодежный» в номинации «Время достижений — Творчество» для меня большая честь и признание моих усилий и творчества. Это не только моя личная победа, но и достижение всей команды Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Мы всегда стремимся к самосовершенствованию и реализации новых проектов. Уверена, что данная награда станет стимулом для многих молодых людей продолжать развиваться и достигать новых вершин в своем творческом пути. Благодарю всех, кто поддерживал и верил в меня, – отмечает специалист Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов, победитель в номинации «Время достижений — Творчество» Анастасия Барышева.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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