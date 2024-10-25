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В Симферополе прошёл очередной рейд по пресечению стихийной торговли
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе прошёл очередной рейд по пресечению стихийной торговли

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 13:21 25.10.2024

Сотрудниками управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению стихийной торговли. Об этом сообщил главный специалист управления торговли и бытового обслуживания населения Ремзи Дадашов.

24 октября сотрудники администрации города совместно с представителями правоохранительных органов провели рейд с целью выявления и пресечения несанкционированной торговли на территории рынка «Залесский». В ходе рейдового мероприятия было составлено 10 административных протоколов, изъято более 15 килограммов молочной продукции и порядка 100 куриных яиц. Работа по пресечению стихийной торговли осуществляется на постоянной основе. С начала текущего года было проведено более 300 рейдовых мероприятий, в ходе которых составлено свыше 1600 административных протоколов, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. 

Администрация Симферополя настоятельно призывает жителей и гостей города не покупать продукты питания, овощи, фрукты и другую продукцию у стихийных торговцев, так как это может быть опасно для вашего здоровья.

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источник: пресс-служба администрации Симферополя

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