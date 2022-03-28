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Фото: пресс-служба Госкомитета молодежной политики РК.
Фото: пресс-служба Госкомитета молодежной политики РК

В Симферополе прошёл смотр юнармейских отрядов Республики Крым «Юнармия. Мы – дети Крымской весны»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:33 28.03.2022

В Симферополе прошёл смотр юнармейских отрядов Республики Крым «Юнармия. Мы – дети Крымской весны». Сотни ребят со всех уголков Крыма в стенах Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского произнесли торжественную клятву и вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Также юнармейцы приняли участие в показательном выступлении, в хоте которого показали перемещение тактической группы во время патрулирования, контрзасадные мероприятия при огневом контакте с противником, перемещение на поле боя в составе группы.

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Как сообщает пресс-служба Госкомитета молодежной политики РК, в мероприятии приняли участие председатель Госкомитета молодежной политики РК Сергей Селимов, директор ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр», Герой России Дмитрий Полковников, депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет, руководство КФУ им. В. И. Вернадского и Герои Крымской весны.


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