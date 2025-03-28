В Симферополе простились с военкором Александром Федорчаком

Церемония прощания с военным корреспондентом Александром Федорчаком, погибшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО), прошла на территории телерадиокомпании «Крым» в Симферополе, передает корреспондент

Федорчак родился в Крыму, окончил факультет журналистики, после чего работал в Крымском информационном агентстве, а затем на телеканале «Крым-24». С 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда», позже — «Известий» в зоне спецоперации, где освещал события на передовой.

Он был очень чистым, добрым, искренним и порядочным человеком. Человеком, который очень любил свою профессию, человеком, который никогда не унывал, никогда не грустил и заражал этим абсолютно всех. Сегодня кто-то сказал: Саша приехал на ТРК „Крым“, приехал, к сожалению, в последний раз. И у него будет последнее редакционное задание: попасть в лучший мир, — сказал на церемонии генеральный директор телерадиокомпании «Крым», председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.

Проститься с Федорчаком приехали более ста человек, в том числе его друзья, коллеги из федеральных и региональных изданий, представители власти. Цветы возложили глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета региона Владимир Константинов. Соболезнования и слова поддержки семье корреспондента передал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что шесть человек погибли в результате артобстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ, среди них корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель «Звезды» Андрей Панов и Александр Сиркели. Также был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. ВСУ атаковали машину съемочной группы ракетами HIMARS.

источник: ТАСС