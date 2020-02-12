В Симферополе провели акцию, посвящённую Всемирному дню больного

В рамках акции, посвященной Всемирному дню больного, в ходе общения с жителями и гостями Республики Крым медицинские работники и студенты медицинского колледжа рассказали о важности чуткого отношения к потребностям больных людей. В мероприятии приняли участие специалисты ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» и студенты ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж».

Главный врач ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» Владимир Мещеряков призвал жителей Крыма проявлять гуманное отношение к гражданам, чей жизненный потенциал ограничен заболеванием. По его словам, люди, страдающие каким-либо недугом, испытывают потребность не только во внимании, но и в помощи со стороны, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В то же время, врач-эпидемиолог эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» Анастасия Попова рассказала участникам акции о масштабах распространения сезонной инфекции в регионе и напомнила о мерах профилактики случаев заболевания. Так, основная мера профилактики связана с соблюдением гигиенических норм и использованием медицинских масок. После посещения мест с массовым скоплением людей необходимо тщательно мыть руки. В жилых помещениях, где проживают инфицированные лица, необходимо соблюдать режим проветривания и проводить ежедневную влажную уборку.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК