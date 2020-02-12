Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | В Симферополе провели акцию, посвящённую Всемирному дню больного

crimeapress_news

В Симферополе провели акцию, посвящённую Всемирному дню больного

В Симферополе провели акцию, посвящённую Всемирному дню больного

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 18:45 12.02.2020

В рамках акции, посвященной Всемирному дню больного, в  ходе общения с жителями и гостями Республики Крым медицинские работники и студенты медицинского колледжа рассказали о важности чуткого отношения к потребностям больных людей.  В мероприятии приняли участие специалисты ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» и студенты ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж».

Главный врач ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» Владимир Мещеряков призвал жителей Крыма проявлять гуманное отношение к гражданам, чей жизненный потенциал ограничен заболеванием. По его словам, люди, страдающие каким-либо недугом, испытывают потребность не только во внимании, но и в помощи со стороны, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В то же время, врач-эпидемиолог эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» Анастасия Попова рассказала участникам акции о масштабах распространения сезонной инфекции в регионе и напомнила о мерах профилактики случаев заболевания. Так, основная мера профилактики связана с соблюдением гигиенических норм и использованием медицинских масок. После посещения мест с массовым скоплением людей необходимо тщательно мыть руки. В жилых помещениях, где проживают инфицированные лица, необходимо соблюдать режим проветривания и проводить ежедневную влажную уборку.

В Симферополе провели акцию, посвящённую Всемирному дню больного

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Симферополе провели акцию, посвящённую Всемирному дню больного

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.