В Симферополе провели акцию «Сообщи, где торгуют смертью!»

Такие мероприятие проводятся на постоянной основе и свидетельствует о повышении активности граждан в сфере противодействия распространению наркомании на территории города Симферополя и всей Республики Крым.

Вниманию граждан!

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефону дежурной части УМВД России по г. Симферополю +7 (3652) 773-110 или в любое отделение полиции по телефону 102.

Кроме того, граждане могут передать сообщения посредством сети Интернет через специальную форму обратной связи «Прием обращений», размещенную на официальном сайте МВД по Республике Крым https://82.мвд.рф.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым