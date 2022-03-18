В Симферополе провели акцию «Сообщи, где торгуют смертью!»

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и группы по связям со СМИ Управления МВД России по г. Симферополю на улицах города раздали информационные листовки.
В памятках указаны номера телефонов, по которым можно сообщить о фактах изготовления, хранения и распространения наркотиков, а также статьи административного и уголовного кодексов, которые грозят гражданам, нарушившим Закон. Полицейские призывали горожан содействовать органам внутренних дел в выявлении наркопреступлений, сообщать о людях, оставляющих надписи с рекламой запрещенных веществ и осуществляющих закладки наркотиков, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Такие мероприятие проводятся на постоянной основе и свидетельствует о повышении активности граждан в сфере противодействия распространению наркомании на территории города Симферополя и всей Республики Крым.
Вниманию граждан!
Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефону дежурной части УМВД России по г. Симферополю +7 (3652) 773-110 или в любое отделение полиции по телефону 102.
Кроме того, граждане могут передать сообщения посредством сети Интернет через специальную форму обратной связи «Прием обращений», размещенную на официальном сайте МВД по Республике Крым https://82.мвд.рф.
фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
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