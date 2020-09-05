В Симферополе провели рейд по пресечению несанкционированных услуг. Попался заправщик автокондиционеров

В Симферополе прошел рейд по выявлению и пресечению несанкционированного оказания услуг. По информации горадминистрации, в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол за нарушение, предусмотренное статьей 6.1 Закона Республики Крым № 117-ЗРК/2015 – «Реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей».

На месте несанкционированного оказания услуг у индивидуального предпринимателя отсутствовали разрешающие документы на производимую деятельность. С гражданином проведена разъяснительная работа об обязательном соблюдении норм и требований действующего законодательства, а также объяснены меры ответственности за совершаемое административное правонарушение, — рассказали в администрации.

Материал о возбуждении административного дела будет рассмотрен на ближайшем заседании муниципальной административной комиссии. В администрации Симферополя напомнили:

За реализацию товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей, предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.