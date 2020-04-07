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В Симферополе проверяют соблюдение режима карантина

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 19:32 07.04.2020

Сотрудники администрации в Симферополе ежедневно проводят мониторинг соблюдения запрета торговой и иной деятельности на территории города согласно Указа Главы Республики Крым от 27.03.2020 № 77-У.

За прошедшие сутки сотрудниками было обследовано 2 663 объекта, при этом нарушений режима карантина на территории крымской столицы не выявлено. Также проводится оперативная отработка обращений, которые поступают от граждан в социальных сетях о несоблюдении установленных требований ведения торговой деятельности, — цитирует пресс-служба начальника управления административных органов администрации крымской столицы Сергея Роик.

Кроме того, по словам чиновника, за прошедшие сутки в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 114 обращений граждан по вопросам предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Симферополя.

В Симферополе проверяют соблюдение режима карантина

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