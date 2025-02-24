В Симферополе проверяли оптово-розничный рынок

На территории оптово-розничного рынка в Симферополе сотрудники Управления организации охраны общественного порядка, Центра по противодействию экстремизма, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Госавтоинспекции совместно с сотрудниками территориальных органов, подчиненных Министерству при силовой поддержке спецподразделений региональной Росгвардии провели крупномасштабную операцию, направленную на выявление и пресечение фактов нарушения законодательства Российской Федерации в сфере незаконной реализации контрафактной табачной продукции, незаконного оборота алкогольной продукции и незаконного использования товарного знака.
В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции пров ерены 55 объектов торговли.
Полицейскими изъяты: более 1800 единиц контрафактной одежды, 15 литров просроченного алкоголя, около 10 литров алкоголя с нарушением правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, более 150 пачек сигарет, а также среди изъятого 118 контрафактных флаконов духов.
По всем выявленным фактам будут приняты процессуальные решения.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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