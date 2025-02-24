В Симферополе проверяли оптово-розничный рынок

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции пров ерены 55 объектов торговли.

Полицейскими изъяты: более 1800 единиц контрафактной одежды, 15 литров просроченного алкоголя, около 10 литров алкоголя с нарушением правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, более 150 пачек сигарет, а также среди изъятого 118 контрафактных флаконов духов.

По всем выявленным фактам будут приняты процессуальные решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым