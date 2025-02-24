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В Симферополе проверяли оптово-розничный рынок
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Севастополе

В Симферополе проверяли оптово-розничный рынок

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:21 24.02.2025

На территории оптово-розничного рынка в Симферополе сотрудники Управления организации охраны общественного порядка, Центра по противодействию экстремизма, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Госавтоинспекции совместно с сотрудниками территориальных органов, подчиненных  Министерству при силовой поддержке спецподразделений региональной Росгвардии провели крупномасштабную операцию, направленную на выявление и пресечение фактов нарушения законодательства Российской Федерации в сфере незаконной реализации контрафактной табачной продукции, незаконного оборота алкогольной продукции и незаконного использования товарного знака.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции пров ерены 55 объектов торговли.

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Полицейскими изъяты: более 1800 единиц контрафактной одежды, 15 литров просроченного алкоголя, около 10 литров алкоголя с нарушением правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, более 150 пачек сигарет, а также среди изъятого 118 контрафактных флаконов духов.

По всем выявленным фактам будут приняты процессуальные решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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