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В Симферополе проверяют, как ведётся ямочный ремонт
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Симферополе проверяют, как ведётся ямочный ремонт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:37 17.06.2024

Работу дорожной службы ГУП РК «Крымавтодора», которая производится в рамках содержания дорог ямочный ремонт во всех муниципальных образованиях, в том числе в городе Симферополе, проверил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк:

В данное время в городе Симферополе ведутся работы по переулку Клиническому и улицы Федотова. Всего по городу Симферополю на 17 июня выполнен ремонт по 49 улицам, протяжённостью 45 км. До 1 августа текущего года будет полностью завершён ремонт по 118 улицам, протяжённостью 60 км.

По словам Премьер-министра Крыма, продолжается работа ремонтов тротуаров в городе Евпатория.

Срок завершения работ до 25 июня. Ранее работы были запланированы до 20 июня, но в связи с погодными условиями сроки перенесены на пять дней, — сказал Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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