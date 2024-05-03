Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе проводят высадку летних цветов: шесть тысяч сальвий украсили аллею Славы в парке им. Гагарина
актуально в республике
В Симферополе проводят высадку летних цветов: шесть тысяч сальвий украсили аллею Славы в парке им. Гагарина

В Симферополе проводят высадку летних цветов: шесть тысяч сальвий украсили аллею Славы в парке им. Гагарина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:50 03.05.2024

Более шести тысяч сальвий высажено сотрудниками муниципального учреждения «Город» на аллее Славы в парке Гагарина. Композиционно цветы расположены в шахматном порядке. О высадке летних цветов в Симферополе сообщили в администрации крымской столицы.

В Симферополе проводят высадку летних цветов: шесть тысяч сальвий украсили аллею Славы в парке им. Гагарина

Ранее мы проводили высадку возле памятного знака воинам 51-й армии, на воинском кладбище по улице Старозенитная, а также возле мемориала Воинам-освободителям на улице Данилова. На данный момент эти работы завершены, — отметила заместитель руководителя МБУ «Город» Эльвира Евтухова.

В Симферополе проводят высадку летних цветов: шесть тысяч сальвий украсили аллею Славы в парке им. Гагарина

Также она напомнила, что на пересечении улицы Пушкина и улицы Горького сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» установили арку, украшенную 15 кашпо с цветами.

Узнайте больше:  Велопрогулка подростка в горах Южного берега Крыма обернулась тяжелыми травмами

В Симферополе проводят высадку летних цветов: шесть тысяч сальвий украсили аллею Славы в парке им. Гагарина

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.