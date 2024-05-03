В Симферополе проводят высадку летних цветов: шесть тысяч сальвий украсили аллею Славы в парке им. Гагарина

Более шести тысяч сальвий высажено сотрудниками муниципального учреждения «Город» на аллее Славы в парке Гагарина. Композиционно цветы расположены в шахматном порядке. О высадке летних цветов в Симферополе сообщили в администрации крымской столицы.

Ранее мы проводили высадку возле памятного знака воинам 51-й армии, на воинском кладбище по улице Старозенитная, а также возле мемориала Воинам-освободителям на улице Данилова. На данный момент эти работы завершены, — отметила заместитель руководителя МБУ «Город» Эльвира Евтухова.

Также она напомнила, что на пересечении улицы Пушкина и улицы Горького сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» установили арку, украшенную 15 кашпо с цветами.