В Симферополе проводят высадку летних цветов: шесть тысяч сальвий украсили аллею Славы в парке им. Гагарина

Более шести тысяч сальвий высажено сотрудниками муниципального учреждения «Город» на аллее Славы в парке Гагарина. Композиционно цветы расположены в шахматном порядке. О высадке летних цветов в Симферополе сообщили в администрации крымской столицы.
Ранее мы проводили высадку возле памятного знака воинам 51-й армии, на воинском кладбище по улице Старозенитная, а также возле мемориала Воинам-освободителям на улице Данилова. На данный момент эти работы завершены, — отметила заместитель руководителя МБУ «Город» Эльвира Евтухова.
Также она напомнила, что на пересечении улицы Пушкина и улицы Горького сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» установили арку, украшенную 15 кашпо с цветами.
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С тегами: благоустройство Крыма