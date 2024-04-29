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В центре Симферополя установили арку с цветочными кашпо-термочашами

В центре Симферополя установили арку с цветочными кашпо-термочашами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:00 29.04.2024

​В Симферополе продолжают подготовку к празднованию Дня Солидарности трудящихся и Дня Победы. Как сообщила заместитель директора МБУ «Город» Эльвира Евтухова, в центре города, на пересечении улицы Пушкина и улицы Горького сотрудники муниципального бюджетного учреждения установили арку, украшенную 15 кашпо с цветами.

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В центре Симферополя установили арку с цветочными кашпо-термочашами

Композиция состоит из термочаш для ярких цветов, которые будут радовать гостей и жителей крымской столицы.

Фото: администрация Симферополя.

 

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