В центре Симферополя установили арку с цветочными кашпо-термочашами

​В Симферополе продолжают подготовку к празднованию Дня Солидарности трудящихся и Дня Победы. Как сообщила заместитель директора МБУ «Город» Эльвира Евтухова, в центре города, на пересечении улицы Пушкина и улицы Горького сотрудники муниципального бюджетного учреждения установили арку, украшенную 15 кашпо с цветами.

Композиция состоит из термочаш для ярких цветов, которые будут радовать гостей и жителей крымской столицы.

Фото: администрация Симферополя.