В Симферополе пройдет день бесплатной юридической помощи — когда?

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым объявило о своем участии во Всероссийской неделе правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Мероприятие проводится в рамках плана на 2024-2026 годы по реализации основ государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Единый день бесплатной юридической помощи, приуроченный к празднованию Дня любви, семьи и верности, который связан с почитанием святых Петра и Февронии Муромских, пройдет 9 июля. Прием граждан будет организован с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 по адресу: город Симферополь, улица Севастопольская, дом 17, кабинет № 8.

Специалисты профильного управления министерства проведут бесплатные консультации по вопросам, связанным с компетенцией ведомства. Жителям разъяснят порядок оформления прав на имущество и землю, а также иные аспекты, касающиеся деятельности министерства имущественных и земельных отношений.

Для получения юридической помощи гражданину необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность, а также подготовить комплект документов по каждому вопросу, с которым он планирует обратиться.

Дополнительно министерство напоминает о возможности получения консультаций по вопросам предоставления земельных участков участникам специальной военной операции, а также по оформлению денежной выплаты вместо предоставления участка. Разъяснения по этим темам можно получить по телефону горячей линии: +7 (979) 037-30-27. Звонки принимаются в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

источник: КрымИНФОРМ

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