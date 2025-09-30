Прямо сейчас:
В Симферополе пройдет проверка системы оповещения
Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:35 30.09.2025

1 октября 2025 года на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 10:00, 13:00, а также 15:00 часов будет проведена комплексная проверка системы оповещения и информирования населения, сопровождающаяся включением электросирен.

Данная проверка является плановой и проводится дважды в год. Ее цель – проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, предназначенной для своевременного доведения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Просим граждан не волноваться и сохранять спокойствие.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

