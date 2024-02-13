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В Симферополе пройдёт фотовыставка Натальи Безкопыльной «История из первых уст»

В Симферополе пройдёт фотовыставка Натальи Безкопыльной «История из первых уст»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 20:52 13.02.2024

В Симферополе пройдёт фотовыставка сотрудника Следственного управления МВД по РК Натальи Безкопыльной «История из первых уст».

В экспозиции — фотографии ветеранов органов внутренних дел, детей войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников, участников боевых действий. Не случайно, выставка пройдет при содействии совета ветеранов МВД по РК и Войковского территориального Совета ветеранов города Керчи.

Фотографии – это как окна в прошлое. Они словно заключают в себе мгновения, которые так легко ускользают из нашей памяти, и превращают их в вечные моменты, запечатленные на бумаге или в электронном виде. Каждая фотография как история, которая рассказывает нам о чувствах, моментах счастья, грусти, любви и тепла.

Фотовыставка о ветеранах – это не просто собрание изображений, но и целый памятник доблести, отваге и преданности. Каждое фото на этой выставке несет в себе историю человека, который отдал самое дорогое – свою молодость, свое здоровье и часто жизнь, чтобы обеспечить нас миром и безопасностью. На фотографиях можно увидеть лица, наполненные мудростью и опытом, — рассказали организаторы.

Место проведения: Крымская республиканская библиотека для молодёжи.

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