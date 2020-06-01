В Симферополе «пустят под снос» более 270 объектов

В администрации крымской столицы состоялось очередное заседание комиссии по демонтажу объектов, расположенных на территории крымской столицы без правовых оснований. В «чёрном» списке — более 270 объектов, в их числе металлические гаражи, ограждения, стопперы, капитальные строения, а также нестационарные торговые объекты.

По 13 объектам капитального строительства приняты решения о признании их объектами самовольного строительства, возведенных с нарушением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Временных правил землепользования и застройки территории городского округа Симферополь Республики Крым, утвержденных решением Симферопольского городского совета от 28.04.2016 № 733, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Кроме того, принято решение о демонтаже металлических гаражей, которые размещены на улицах Кечкеметская, Гавена, Гагарина без надлежащих правовых оснований.

По результатам работы комиссии будут приняты постановления о сносе объектов, размещенных без правовых оснований, а по истечении сроков, отведённых для добровольного сноса — проведены работы по демонтажу таких объектов в соответствии с требованиями законодательства, — отметила начальник управления муниципального контроля администрации Симферополя Наталья Турченко.

По словам чиновника, сотрудники администрации проводят постоянную работу по выявлению незаконно размещённых объектов, разъяснению собственникам и пользователям неправомерности их действий и необходимости добровольного демонтажа объектов.

Напоминаем жителям города, что после проведения межевания земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и прилегающая к нему территория, жители МКД вправе принимать решения на общем собрании о благоустройстве придомовой территории, — подчёркивают в администрации Симферополя.