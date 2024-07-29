В Симферополе пытаются пресечь стихийную торговлю

В Симферополе ежедневно проводятся рейды по пресечению торговли бахчевыми культурами, сезонными фруктами и овощами в неустановленных для этих целей местах. В ходе очередного рейда были выявлены факты незаконной стихийной торговли. Изъято порядка 2 тонн продукции, включая 177 арбузов и 39 дынь.

Работа в данном направлении ведется постоянно. В местах, где нелегальная торговля имеет массовый характер, установлены ежедневные дежурства профильными специалистами, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя начальника управления департамента административно-технического контроля Максима Вотчель.

Максим Вотчель отметил, что стихийная торговля не только нарушает действующее законодательство, но и создает угрозу для здоровья потребителей, так как качество продукции может не соответствовать установленным стандартам.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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