В Симферополе пытаются разбираться со стихийной торговлей

Администрацией города Симферополя продолжается системная работа по пресечению стихийной торговли на территории муниципального образования.

В рамках исполнения требований действующего законодательства с начала 2025 года должностными лицами составлено 1212 административных протоколов за нарушение установленных правил торговли.

В соответствии со ст. 6.1 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым», осуществление торговли или оказание услуг в неустановленных местах влечет за собой предупреждение либо наложение административного штрафа:

на граждан – от 4 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 5 000 до 15 000 рублей;

на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации в виде штрафа от 500 до 2 000 рублей.

Администрация города предостерегает граждан от приобретения товаров у лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю. Продукция, реализуемая в неустановленных местах, зачастую не соответствует санитарным нормам хранения, перевозки и продажи. Отсутствие медицинских книжек у продавцов, сопроводительных документов на товар и должного контроля повышает риск возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. В случае приобретения некачественной продукции предъявить претензии будет некому.

Лицам, осуществляющим торговлю в неустановленных местах, предлагается легализовать свою деятельность. В Симферополе функционируют розничные рынки с достаточным количеством свободных торговых мест, в том числе для реализации сельскохозяйственной продукции и излишков личного подсобного хозяйства. Для оформления торгового места необходимо обратиться:

в администрацию рынков;

в управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя по адресу: ул. Самокиша, 30, кабинеты 68, 64, 77.

Контактный телефон: 8 (3652) 25-45-42.

Контрольные мероприятия на территории города будут продолжены в плановом режиме. Соблюдение установленных норм торговли – залог безопасности и порядка в Симферополе.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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