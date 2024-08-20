В Симферополе пытаются разобраться с амброзией. Коммунальщики просят содействия горожан

О том, что в Симферополе активно продолжается борьба с карантинным растением — амброзией полыннолистной. Об этом рассказал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Иван Лисечко.
Специалисты приступили ко второму этапу работ по устранению амброзии, который включает в себя следующее:
- покос и сбор сорняка;
- обработку территорий химическим составом.
В настоящее время работы проводятся в микрорайонах Каменка, Белое-4, Белое-5, а также на улице Маршала Жукова.
В случае обнаружения очагов амброзии гражданам рекомендуется обратиться в Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя.
Мы просим жителей города содействовать городским службам в выявлении амброзии. Совместные усилия помогут сделать Симферополь более чистым и безопасным для всех горожан, — отмечает Иван Лисечко.
Мероприятия по борьбе с амброзией полыннолистной проводятся с целью улучшения экологической обстановки в городе и предотвращения негативного влияния данного сорняка на здоровье симферопольцев и гостей столицы Крыма.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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