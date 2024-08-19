В Симферополе работает школьная ярмарка. Говорят — собран весь ассортимент товаров для школы

О том, что в столице Крыма проходит ярмарка по продаже товаров для школьников, рассказал начальник отдела по координации деятельности рынков и нестационарной торговли управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Алексей Ованенко. Мероприятие традиционное. В этом году специализированная ярмарка проходит с 30 июля по 4 сентября на аллее у Симферопольского музыкального училища им. Чайковского.

На ярмарке симферопольцы и гости столицы смогут приобрести всё, что нужно школьнику для предстоящего учебного года. Уникальность мероприятия в том, что на одной выставочной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, а также школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя. Это очень удобно для родителей, так как в одном месте можно полностью подготовить и одеть своего ребенка к школе. Цены соответствуют всем категориям населения и рассчитаны на любой бюджет, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

К участию в проведении школьной ярмарки привлечены субъекты хозяйствования, осуществляющие производство и реализацию школьно-письменных, канцелярских товаров, учебной литературы, швейных, трикотажных и кожевенно-обувных товаров школьного ассортимента.

На данной ярмарке 33 торговых места, 5 из которых свободны. Мы приглашаем продавцов и производителей школьных товаров для сотрудничества, — отмечает Алексей Ованенко.

Кроме того, школьные принадлежности можно приобрести на городской книжной ярмарке выходного дня, которая проходит по адресу: ул. Киевская, 114. Также на рынках города выделено около 100 торговых мест для реализации товаров школьного ассортимента.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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