В Симферополе работы на площади Куйбышева будут завершены к 1 декабря

В Симферополе благоустройство площади Куйбышева будет завершено к 1 декабря. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

В настоящее время выполняется вывоз строительного мусора, уборка, завершается облицовка фонтана, идет установка уличной мебели, — уточнил он.

Напомним, реконструкцию площади перед симферопольским Куйбышевским рынком выделено 67,6 млн. рублей. Работы начались в середине апреля. Ранее объект планировать сдать до 20 октября. После срок был продлен до 15 ноября из-за задержки поставки оборудования у подрядчика.

По проекту на площади Куйбышева, в частности, появится пешеходная аллея, зона отдыха и фонтан.

Также Валентин Демидов проинформировал о ходе работ по благоустройству общественных и дворовых территорий города. Как отметил глава администрации, на большинстве дворовых территорий работы выполнены. Документы переданы в ФАУ «РосКапСтрой» и департамент городского хозяйства. В рабочем порядке устраняются замечания по качеству работ и по документации.

На улице Залесской, 2, по информации подрядчика, до конца текущей недели завершат асфальтирование и работы по монтажу уличного освещения. На Лермонтова, 20 до конца недели должны уложить тротуарную плитку. Завершаются работы во дворе на улице Никанорова, после этого дополнительные силы и технику подрядчик перебросит на Бела Куна. По всем объектам, на которых работы выполнены, необходимо провести уборку, вывезти остатки строительного мусора, – сообщил Валентин Демидов.

Глава администрации Симферополя поручил по каждому двору отдельно разработать график устранения замечаний строительного контроля и сдачи исполнительной документации.

Фото: администрация Симферополя.