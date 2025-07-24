В Симферополе расчищают русло реки Салгир

Сейчас работает одна единица техники, по завершении подготовительных работ будет задействовано 10 единиц техники, — написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, ил и сопутствующий мусор вывозят на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в селе Тургенево Белогорского района.
Подрядная организация должна завершить работы за три месяца. В дальнейшем специалисты приступят расчистке русла в районе улицы Ракетная.
источник: РИА Новости Крыма
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