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В Симферополе расчищают русло реки Салгир
фото: © РИА Новости Крым

В Симферополе расчищают русло реки Салгир

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:41 24.07.2025

В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и иловых отложений, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. По его словам, на данный момент работы идут на участке от улицы Потемкинской до улицы Гагарина.

Сейчас работает одна единица техники, по завершении подготовительных работ будет задействовано 10 единиц техники, — написал Афанасьев в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, ил и сопутствующий мусор вывозят на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в селе Тургенево Белогорского района.

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Подрядная организация должна завершить работы за три месяца. В дальнейшем специалисты приступят расчистке русла в районе улицы Ракетная.

источник: РИА Новости Крыма 

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