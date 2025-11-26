В Симферополе расследуют уголовное дело о дропперстве

Следствием установлено, что летом 2025 года жительница крымской столицы продала знакомому за денежные средства в сумме 6 000 рублей выпущенную на ее имя банковскую карту, которая в последующем была использована мужчиной для совершения неправомерных банковских операций с использованием чужой карты. Девушке может грозить наказание до трех лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — отмечают в пресс-службе МВД по РК.

Подобные действия квалифицируются как участие в схемах незаконного обналичивания и мошенничества. Даже кажущаяся «безобидной» продажа карты может привести к серьёзным последствиям — от уголовного преследования до реального лишения свободы.

МВД по Республике Крым напоминает гражданам о важности соблюдения закона!

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 № 176-ФЗ введена уголовная ответственность за продажу выпущенных на ваше имя банковских карт либо доступа к ним, за осуществление переводов по указанию иных лиц за материальное вознаграждение, а также покупку банковских карт иных лиц для осуществления неправомерных банковских операций либо передаче иным лицам с целью получения материальной выгоды.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым