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В Симферополе рассмотрены десять программ социальной адаптации

В Симферополе рассмотрены десять программ социальной адаптации

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 14:15 02.08.2024

​В Симферополе рассмотрены 10 программ социальной адаптации для предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта.

В ходе заседания рассмотрены программы социальной адаптации десяти граждан, обратившихся в Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя для предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. По всем программам были приняты единогласные решения, — сообщили в пресс-служба администрации Симферополя. 

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