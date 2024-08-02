В Симферополе рассмотрены десять программ социальной адаптации

​В Симферополе рассмотрены 10 программ социальной адаптации для предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта.

В ходе заседания рассмотрены программы социальной адаптации десяти граждан, обратившихся в Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя для предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. По всем программам были приняты единогласные решения, — сообщили в пресс-служба администрации Симферополя.