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В Симферополе разбираются с "интернет-гирляндами"
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе разбираются с «интернет-гирляндами»

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 19:11 10.08.2021

В администрации Симферополя отмечают: с середины июля текущего года работники управляющей компании МУП «Киевский Жилсервис» проделали колоссальную работу по демонтажу слаботочных немаркированных сетей интернет-провайдеров по многоквартирным домам. На сегодняшний день силами МУП работы выполнены по следующим адресам: дом №41 по улице Донская, №№ 20 и 22 на Лермонтова, №31 на улице Куйбышева. В том числе, работы по наведению порядка с сетями осуществили на домах 24, 28, 30 и 82 по проспекту Победы.

Жильцы улицы Кечкеметская ранее жаловались, что интернет-провода мешают и их следует убрать. По поручению администрации города 5 августа наши специалисты выехали и ликвидировали «Интернет-гирлянды» на домах №№ 97, 99 и 101. Демонтаж проводился совместно с сотрудниками «Крымтелекома». Жильцы, выходившие во двор, все как один обращались со словами благодарности за проделанную работу, – цитирует пресс-служба симферопольской администрации директора МУП «Киевский Жилсервис» Михаила Розума.

По словам специалиста, для проведения работ по демонтажу слаботочных немаркированных сетей интернет-провайдеров на газопроводах на фасадах домов, необходимо обратиться к председателю совета дома, после чего соответствующее заявление будет направлено в управляющую компанию.

В Симферополе разбираются с "интернет-гирляндами"

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