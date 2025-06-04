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В Симферополе разбираются с очагами амброзии
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе разбираются с очагами амброзии

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 12:01 04.06.2025

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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