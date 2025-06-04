В Симферополе разбираются с очагами амброзии

В Симферополе проводятся мероприятия по уничтожению карантинного аллергенного растения – амброзии полыннолистной. Об этом сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства Иван Лисечко. На текущий момент работы завершены на центральных и проездных улицах города, а также на общественных пространствах, в парках, скверах, на набережной реки Салгир и в микрорайоне Белое-5.

В настоящее время подрядная организация продолжает работы в микрорайонах Маршала Жукова (Верхнее и Нижнее плато), а также в микрорайоне Каменка. Ежедневно в мероприятиях задействовано 15 специалистов, которые обеспечивают ликвидацию этого опасного аллергена, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Ивана Лисечко.

Жители Симферополя могут внести свой вклад в ликвидацию опасного аллергена. В случае обнаружения очагов произрастания амброзии просим сообщать информацию в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12 или в Департамент городского хозяйства по адресу: ул. Толстого, 15.

Уничтожение амброзии полыннолистной является важной задачей, направленной на защиту здоровья населения и предотвращение распространения карантинного растения. Своевременные меры помогут снизить аллергенную нагрузку и улучшить экологическую обстановку в городе.

источник: пресс-служба администрации Симферополя