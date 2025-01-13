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В Симферополе разбираются с последствиями ночного снегопада
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе разбираются с последствиями ночного снегопада

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:25 13.01.2025

В Симферополе — в связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом и понижением температуры — специалисты МБУ «Город» работают в усиленном режиме. Об этом сообщил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Иван Лисечко.

В ночную смену 15 комбинированных дорожных машин осуществляли расчистку и противогололедную обработку проезжей части улиц крымской столицы. Для этих целей было использовано более 85 тонн реагента.

Особое внимание при обработке улиц уделялось аварийно-опасным участкам, подъемам и пускам. В настоящее время все городские дороги находятся в нормативном состоянии.

Для обеспечения безопасности дорожного движения от МБУ «Город» на улицах столицы Крыма дежурят 5 комбинированных дорожных машин, — отмечает Иван Лисечко.

Около 500 сотрудников муниципального учреждения «Город» и подрядной организации с раннего утра занимаются расчисткой снега и обработкой реагентом тротуаров, дорожек, остановок общественного транспорта и других городских территорий.

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Администрация города призывает участников дорожного движения проявлять особую внимательность на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения. С учетом погодных условий, рекомендуется избегать резких маневров за рулем и поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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