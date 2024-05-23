В Симферополе разбираются с участниками массовой драки. Учинили её… родные братья

Полиция установила всех участников драки в Симферополе, причиной которой послужил конфликт между родными братьями (произошла накануне), сообщил в своем

Полиция установила всех участников вечернего конфликта, который был опубликован в социальной сети, ими оказались местные жители Симферополя, один из которых несовершеннолетний. <…> Причиной данного инцидента послужил бытовой конфликт между родными братьями, — сообщил он.

Крючков добавил, что составлено 16 протоколов по ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и 1 протокол по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву организовать проверку по факту противоправных действий жителей Симферополя и представить доклад, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее Крючков сообщал о массовой драке, которая произошла вечером 22 мая в Симферополе. Полиция устанавливала участников конфликта.

источник: ТАСС