В Симферополе разбираются со стихийными свалками

На окраине Симферополя профильные специалисты выявили скопления твердых коммунальных отходов и строительного мусора. Об этом рассказал начальник оперативного контроля по благоустройству департамента административно-технического контроля Антон Коновалов. По его информации, сброс строительного и другого мусора производился на пересечении улиц Внешняя и Жени Дерюгиной. Специалистами департамента административно-технического контроля установлен факт несанкционированного сброса.

Лица, допустившие данные действия, будут привлечены к ответственности. В том числе, они понесут административное наказание. Для граждан — от 2 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц от 30 000 до 100 000 рублей, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Антона Коновалова.