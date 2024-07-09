Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе разбираются со стихийными свалками
актуально в республике
В Симферополе разбираются со стихийными свалками

В Симферополе разбираются со стихийными свалками

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:09 09.07.2024

Также он добавил, что с учетом сложившейся ситуации территория будет находится на усиленном контроле. К тому же, специалисты принимают комплекс мероприятий для установки круглосуточного видеонаблюдения, с целью пересечения повторных фактов сброса отходов.

Узнайте больше:  Ремонт на магистральном газопроводе в районе Алушты займет 7-10 суток

ВИДЕО, обозначающее масштаб свалок — здесь.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

Просмотры: 25

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.