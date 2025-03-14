В Симферополе реализуют проект «Герой из моей семьи»

​С каждым годом, ветеранов, очевидцев событий Великой Отечественной войны, становится всё меньше. Во многих симферопольских семьях бережно хранятся рассказанные ими истории и воспоминания. Данные, которые хочется сохранить, сведения, которыми хочется поделиться.

Уважаемые симферопольцы! В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, редакция городской общественно-политической газеты «Южная столица» приглашает вас принять участие в творческом проекте «Герой из моей семьи», в рамках которого вы можете рассказать о жизни, судьбе и подвигах родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ждем ваши истории, набранные текстом в Word файле на электронную почту: gazeta_us@mail.ru с пометкой в теме «Герой из моей семьи». Статьи будут опубликованы в газете и в официальном сообществе «Вконтакте», — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.