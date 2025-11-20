В Симферополе реализуют программу временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет

Центр занятости населения Симферополя информирует о продолжении реализации государственной программы по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Программа действует в свободное от учёбы время и в период школьных каникул. Об этом сообщила начальник отдела активной поддержки безработных Альвина Зайковская.

По словам специалиста, участие в программе позволяет подросткам получить первый трудовой опыт, сформировать навыки ответственности и дисциплины, а также получить дополнительный доход. С начала 2025 года в временную занятость уже были вовлечены 460 учащихся. Для организации их работы заключено 72 договора с городскими предприятиями и учреждениями, обеспечившими создание 650 рабочих мест.

Подросткам предлагаются вакансии, адаптированные с учётом возраста и норм действующего трудового законодательства. Среди доступных должностей — рабочий зелёного строительства, уборщик территории, дворник, помощник воспитателя, уборщик производственных и служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию зданий в образовательных учреждениях. В летний сезон учащимся также доступна работа официантами в детских оздоровительных лагерях Крыма.

Участникам программы, помимо заработной платы, начисляемой работодателем, предоставляется дополнительная материальная поддержка от службы занятости в размере 2646 рублей.

Для оформления участия необходимо выполнить несколько шагов:

1. Иметь подтверждённую учётную запись на Едином портале государственных услуг;

2. Оформить банковскую карту «Мир»;

3. Перейти на общероссийский портал «Работа.Россия»;

4. Заполнить и подать электронное заявление на временное трудоустройство.

Подача заявления возможна полностью дистанционно. При необходимости специалисты центра занятости готовы оказать консультационную и техническую поддержку при оформлении заявки, — отмечает Альвина Зайковская.

Все процедуры в рамках программы осуществляются через портал «Работа.Россия», что обеспечивает прозрачность взаимодействия между несовершеннолетними гражданами, учебными заведениями, работодателями и Центром занятости населения.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

Просмотры: 16