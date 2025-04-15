В Симферополе — региональный чемпионат «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня мы открываем IХ Крымский чемпионат «Абилимпикс», который является частью мероприятий федерального проекта «Профессионалитет». Чемпионат пройдет в образовательных организациях Симферополя на 36 различных площадках. Основной площадкой соревнований станет Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна – региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Республике Крым,– отметила Елена Романовская.

В этом году в чемпионате примут участие 180 конкурсантов, которые будут соревноваться по 24 компетенциям, включая «Портной», «Дизайн плаката», «Администрирование баз данных», «Медицинский и социальный уход», «Обработка текста», «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Учитель начальных классов», «Швея», «Массажист», «Поварское дело» и другим.

Чемпионат «Абилимпикс» в 2025 году проходит под девизом «Нет предела – действуй смело!». В этом году впервые проводятся соревнования по новым компетенциям: «Дизайн плаката», «Фармация» и «Юриспруденция». Мы с радостью отмечаем, что практически все колледжи республики вовлечены в систему чемпионата, растет число участников соревнований, расширяется набор компетенций, — добавила вице-премьер.

Помимо профессиональных соревнований, для участников предусмотрена деловая, культурная и спортивная программы, включая мастер-классы, семинары и ярмарку вакансий.

Радуют и итоги предыдущих чемпионатов: более половины участников-студентов трудоустраиваются, а другая часть поступает в высшие учебные заведения». Особо хочу отметить, что в соревнованиях этого года в качестве специалистов принимают участие два участника специальной военной операции, – подчеркнула Елена Романовская.