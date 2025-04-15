В Симферополе — региональный чемпионат «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня мы открываем IХ Крымский чемпионат «Абилимпикс», который является частью мероприятий федерального проекта «Профессионалитет». Чемпионат пройдет в образовательных организациях Симферополя на 36 различных площадках. Основной площадкой соревнований станет Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна – региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Республике Крым,– отметила Елена Романовская.
В этом году в чемпионате примут участие 180 конкурсантов, которые будут соревноваться по 24 компетенциям, включая «Портной», «Дизайн плаката», «Администрирование баз данных», «Медицинский и социальный уход», «Обработка текста», «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Учитель начальных классов», «Швея», «Массажист», «Поварское дело» и другим.
Чемпионат «Абилимпикс» в 2025 году проходит под девизом «Нет предела – действуй смело!». В этом году впервые проводятся соревнования по новым компетенциям: «Дизайн плаката», «Фармация» и «Юриспруденция». Мы с радостью отмечаем, что практически все колледжи республики вовлечены в систему чемпионата, растет число участников соревнований, расширяется набор компетенций, — добавила вице-премьер.
Помимо профессиональных соревнований, для участников предусмотрена деловая, культурная и спортивная программы, включая мастер-классы, семинары и ярмарку вакансий.
Радуют и итоги предыдущих чемпионатов: более половины участников-студентов трудоустраиваются, а другая часть поступает в высшие учебные заведения». Особо хочу отметить, что в соревнованиях этого года в качестве специалистов принимают участие два участника специальной военной операции, – подчеркнула Елена Романовская.
Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре текущего года.
Национальный чемпионат вновь собрал талантливых, волевых, трудолюбивых людей, проявивших себя в учебе, творчестве и профессии. Вы не только стремитесь к победе, но и ломаете многие стереотипы, доказывая, что человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, способен преодолеть любые обстоятельства и добиться успеха, – отметила Елена Романовская, пожелав всем участникам успехов и уверенности в своих силах.
источник: пресс-служба Правительства РК
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