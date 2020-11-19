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В Симферополе реконструируют канализационный коллектор

В Симферополе реконструируют канализационный коллектор

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 10:57 19.11.2020

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию канализационного коллектора в Симферополе. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

На территории Симферополя действует централизованная система отведения сточных вод, которую эксплуатируют город и близлежащие поселки, – услуга водоотведения доступна 74% жителей. Сточные воды транспортируют по главному канализационному коллектору на городские канализационные очистные сооружения, расположенные в селе Укромное, производительность которых составляет 170 тыс куб.м в сутки. Главный канализационный коллектор, построенный в 1968-1976 годах и транспортирующий сточные воды на КОС, работает на пределе своей пропускной способности, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Проектной документацией, одобренной Крымским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрены строительство тоннельного канализационного коллектора глубокого заложения общей протяженностью 17381 м, реконструкция участка коллектора длиной 37,4 м и двух шахт — № 1 и № 4, переключение действующих сетей канализации в проектируемый канализационный коллектор глубокого заложения и другие необходимые работы.

Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджета. Застройщик – Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя. Генеральный проектировщик – ООО «ТоннельГеоСтрой».

В Симферополе реконструируют канализационный коллектор

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