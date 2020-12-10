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В Симферополе реконструируют семь общественных территорий

В Симферополе реконструируют семь общественных территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:27 10.12.2020

В Симферополе масштабная реконструкция 7 общественных территорий продолжается в рамках реализации программы по формированию современной городской среды.

На примыкающей к Дворцу культуры профсоюзов площади подходит к завершению укладка тротуарной плитки. Завершаются работы по монтажу шатров-утеплителей для обогрева и набора прочности обеих чаш фонтанов. Выполнено бетонирование клумб, рабочие устраняют недостатки, чтобы добиться качественного результата, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Анатолия Русина.

По словам специалиста, в крымской столице также продолжается благоустройство сквера возле гостиницы «Москва» (между набережной Салгира и Центральным автовокзалом). На общественной территории завершаются работы по укладке тротуарной плитки на дорожках, оформляются входные лестничные пролеты. Также на объекте выполняется установка детской площадки, уличной мебели и урн. Идёт подготовка к обустройству фонтана и уже начата укладка рулонных газонов.

В Симферополе реконструируют семь общественных территорий В Симферополе реконструируют семь общественных территорий В Симферополе реконструируют семь общественных территорий В Симферополе реконструируют семь общественных территорий В Симферополе реконструируют семь общественных территорий В Симферополе реконструируют семь общественных территорий В Симферополе реконструируют семь общественных территорий В Симферополе реконструируют семь общественных территорий В Симферополе реконструируют семь общественных территорий В Симферополе реконструируют семь общественных территорий

В свою очередь, в сквере Соцтруда благоустройство выполнено на 95% процентов. Сегодня рабочие приступили к озеленению территории, параллельно выполняется установка малых архитектурных форм.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе реконструируют семь общественных территорий

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