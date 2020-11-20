В Симферополе реконструируют семь общественных территорий

В Симферополе масштабная реконструкция 7 общественных территорий продолжается в рамках реализации программы по формированию современной городской среды. По словам заместителя главы администрации Симферополя Анатолия Русина, активные работы ведутся на площади перед Дворцом культуры профсоюзов и в прилегающей роще – от здания ДКП в сторону Московского кольца. На сегодняшний день специалисты выполняют санитарно-формовочную обрезку деревьев, установку бортового камня для обустройства пешеходных, велосипедных и беговых дорожек. Кроме того, возле здания Дворца культуры профсоюзов идёт активный ремонт фонтанов.

Вчера забетонировали основание одного фонтана, ориентировочно в понедельник-вторник произведём бетонирование второго основания фонтана. Также к концу следующей недели планируем выполнить бетонирование обеих чаш фонтанов. Параллельно ведется работа по прокладке водопроводных коммуникаций для обеспечения конструкций водой, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы Анатолия Русина.

Также на центральной аллее выполняется укладка тротуарной плитки. Прогулочная аллея будет оснащена современным освещением и камерами видеонаблюдения, а также уличной мебелью.

Кроме того, продолжается благоустройство общественной территории по улице Севастопольская, на участке от парка Шевченко до улицы Дмитрия Ульянова, где рабочие приступили к установке бортового камня. На общественной территории возле гостиницы «Москва» активно ведутся работы по укладке тротуарной плитки. В свою очередь, сквер в районе Московского кольца на улице Киевской находится практически в полной степени готовности. На данном объекте уже произвели укладку тротуарной плитки, а также монтаж электрического кабеля для уличных фонарей.

По объектам благоустройства, подчёркивает Анатолий Русин, ежедневно проводится мониторинг, контролируется количество работников и строительной техники, а также объёмы выполненных за сутки работ.

фото: пресс-служба администрации Симферополя