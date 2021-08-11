penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Симферополе реконструируют зооуголок Детского парка. Не исключен переезд

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Симферополе реконструируют зооуголок Детского парка. Не исключен переезд

В Симферополе реконструируют зооуголок Детского парка. Не исключен переезд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 11.08.2021

В Симферополе городские власти планируют проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция зооуголка» МБУК «Парки столицы» и определения нового участка под реализацию проекта.

Совместно с Департаментом капитального строительства проработали возможность увеличения площади и проведения капитального ремонта существующего зооуголка в Детском парке. С учётом ограничений по расположению таких объектов вблизи жилых домов, работы по проведению реконструкции не представляются возможными на существующем участке. Территория Детского парка недостаточно велика для изыскания нового участка без ограничений, поэтому будет рассматриваться вопрос подбора новой территории для полноценного размещения зоопарка, — прокомментировал заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов,

Он также подчеркнул, что в соответствии с постановлением Правительства РФ об улучшении условий содержания животных необходимо расширить территорию зооуголка, увеличить площадь вольеров для комфортного нахождения в них животных. Также важно обеспечить вольеры необходимыми коммуникациями, которые позволят содержать зверей в чистоте и благоприятных условиях.

В Симферополе реконструируют зооуголок Детского парка. Не исключен переезд

Фото: МБУК «Парки столицы».

 

В Симферополе реконструируют зооуголок Детского парка. Не исключен переезд

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.