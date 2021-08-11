В Симферополе реконструируют зооуголок Детского парка. Не исключен переезд

В Симферополе городские власти планируют проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция зооуголка» МБУК «Парки столицы» и определения нового участка под реализацию проекта.

Совместно с Департаментом капитального строительства проработали возможность увеличения площади и проведения капитального ремонта существующего зооуголка в Детском парке. С учётом ограничений по расположению таких объектов вблизи жилых домов, работы по проведению реконструкции не представляются возможными на существующем участке. Территория Детского парка недостаточно велика для изыскания нового участка без ограничений, поэтому будет рассматриваться вопрос подбора новой территории для полноценного размещения зоопарка, — прокомментировал заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов,

Он также подчеркнул, что в соответствии с постановлением Правительства РФ об улучшении условий содержания животных необходимо расширить территорию зооуголка, увеличить площадь вольеров для комфортного нахождения в них животных. Также важно обеспечить вольеры необходимыми коммуникациями, которые позволят содержать зверей в чистоте и благоприятных условиях.

Фото: МБУК «Парки столицы».