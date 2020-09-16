В Симферополе ремонтируют сети наружного освещения

В Симферополе ежедневно выполняются плановые работы по ремонту сетей наружного освещения — отмечает директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов. Так, в последние дни выполнено полноценное восстановление уличного освещения придомовой территории на улице Балаклавская, 121 и прилегающих домов.

Также за прошедшую неделю рабочие «Горсвета» выполнили установку 80 кронштейнов на улице Тепличная, в переулке Залесский, в микрорайонах Каменка, Давыдовка и по ряду других улиц, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В том числе была произведена замена ламп и пускорегулирующей аппаратуры в количестве 118 штук. В частности, работы проведены на улицах Зои Рухадзе, Енисейская, Амурская, Мокроусова, Луговая, Менгли-Герея, Меркезий, Ешиль, Костерина, Сибирская, Вертолетная, Лайнерная Взлетная, Мальченко, Спера, Валдайская, переулок Яблоневый и проезд Байкальский, а также поселок Аэрофлотский.

Бригада учреждения, помимо плановых работ, в постоянном режиме проводит аварийно-восстановительные и внеплановые работы по ремонту сетей наружного освещения: осмотр состояния ламп и иллюминаций, монтаж и демонтаж линий проводов, а также другие мероприятия, — подчеркивает Николай Коновалов.

фото: пресс-служба администрации Симферополя