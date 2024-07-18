В Симферополе ремонтируют дороги

Общая площадь обновленных дорожных покрытий более 140 тысяч квадратных метров. Работы проводятся в зависимости от состояния дорог: для устранения небольших ям использовался струйно-инъекционный метод, для ремонта ям глубиной до 5 и 7 сантиметров применялся ямочный ремонт, а в случае износа верхнего слоя производится полное восстановление нижних слоев с фрезерованием и укладкой нового асфальтобетона на глубину до 5 сантиметров, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Анатолия Тараненко.

Кроме того, он отметил, что работы по обновлению и содержанию дорожного покрытия продолжаются согласно утвержденному графику и находится на контроле руководства администрации города.

источник: пресс-служба администрации Симферополя