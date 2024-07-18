В Симферополе ремонтируют дороги разными способами: ямочным ремонтом или в рамках планового восстановления верхних изношенных слоев дорожной одежды. Об этом рассказал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Анатолий Тараненко. С начала текущего года за счет средств муниципального и республиканского бюджетов проведен ремонт дорожного полотна на 187 автомобильных дорогах крымской столицы.
Общая площадь обновленных дорожных покрытий более 140 тысяч квадратных метров. Работы проводятся в зависимости от состояния дорог: для устранения небольших ям использовался струйно-инъекционный метод, для ремонта ям глубиной до 5 и 7 сантиметров применялся ямочный ремонт, а в случае износа верхнего слоя производится полное восстановление нижних слоев с фрезерованием и укладкой нового асфальтобетона на глубину до 5 сантиметров, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Анатолия Тараненко.
Кроме того, он отметил, что работы по обновлению и содержанию дорожного покрытия продолжаются согласно утвержденному графику и находится на контроле руководства администрации города.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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