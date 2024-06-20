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В Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку на пересечении ул. Куйбышева и Объездной дороги
Фото: минтранс РК

В Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку на пересечении ул. Куйбышева и Объездной дороги

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 18:37 20.06.2024

В Симферополе продолжается масштабная реконструкция двухуровневой развязки на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги. Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», сумма контракта составляет 81 миллион рублей.

Ремонт развязки, являющейся ключевой транспортной артерией Симферополя, планируется провести в два этапа. В настоящее время дорожники успешно завершили первую фазу работ, демонтировав старые элементы конструкции и подготовив мостовое полотно к восстановлению. Следующим этапом станет ремонт плиты пролетного строения, обеспечивающий прочность и долговечность всей развязки. После этого приступят к установке барьерных и перильных ограждений, которые обеспечат безопасность движения, а завершающим этапом станет укладка нового асфальтобетонного покрытия, — рассказали в министерстве транспорта Крыма.

На время ремонта движение автомобильного транспорта организовано по второй половине моста по временной схеме, обеспечивая непрерывное функционирование транспортного потока.

Реконструкция этой развязки имеет для жителей Симферополя и близлежащих районов исключительное значение. Она позволит не только сократить время проезда из Симферопольского района в город, но и улучшит доступность ГБУ ДО РК «Спортивная школа водных видов спорта», которая пользуется большой популярностью у жителей города и района, предоставляя возможность заниматься водными видами спорта юным симферопольцам, — подчеркнули в минтрансе РК.

Всего на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму в 2024 году выделено около 6 миллиардов рублей. Запланировано 53 объекта, среди которых 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км, 25 мостов и мостовых сооружений.

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